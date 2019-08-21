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Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan manidar paylaşım

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan manidar paylaşım

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada sonlandırdı. Boşanmanın ardından ülkesine dönen Chloe, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

Haziran 2014'te nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini 8 Ağustos'ta tek celsede sonlandırdı. Loughnan, boşandıktan kısa bir süre sonra da İrlanda'ya döndü. Boşanmayla ilgili pek çok iddia ortaya atılırken, Loughnan'dan manidar bir paylaşım geldi.

"BENİ ANLAMAYA ÇALIŞSAN AKLINI YİTİRİRSİN"

Ünlü model Chloe Loughnan, Instagram hesabından kahve içerken çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve kareye "Beni anlamaya çalışsan kendi aklını yitirirsin" notunu düştü. Zor bir süreçten geçen Loughnan'ın bu paylaşımı Serdar Ortaç ile boşanmasına yoruldu.

BOŞANMADAN SONRA NELER YAŞANDI?

2.Sayfa programında yer alan habere göre; Serdar Ortaç’ın ilerleyen hastalığı ve şans oyunlarına tutkusu ünlü çiftin arasını açtı. Bu tutku sonucu maddi kriz ikilinin ilişkisini sarstı. Ortaç, bir dönem aşırı tutumluluğundan vazgeçip eşini tekrar kazanmak istedi. Biraz daha evli kalma teklifinde bulundu. Karşılığında ise 500 bin TL para teklifi ettiği iddia edildi. Bu teklifine de ret cevabı alan Ortaç, kararını verdi. Ünlü şarkıcı boşanma kararını son ana kadar sakladı. Eşi Chloe boşanma kararını son anda öğrenince sinir krizi geçirdi. Asıl darbe ise boşanma sonrası geldi Ortaç’tan. Chloe’nin hiç Türk vatandaşı olmadığı ortaya çıktı. Sadece Ortaç’ın şirketinde çalışıyor gözüküyordu bu durum onun Türkiye’de kalmasını sağlıyordu. Serdar Ortaç ayrıldıktan sonra ilk iş olarak Chloe’nin çıkışını verdi. Çaresiz kalan ünlü model annesi ile birlikte memleketi İrlanda’ya döndü. Eski eşini yolcu etmeye gitmeyen Serdar Ortaç’ın o saatlerde uyuduğu ortaya çıktı. Hem maddi hem manevi çöküntü yaşayan Chloe ise teselliyi ailesinde buldu.

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