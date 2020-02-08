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  3. Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'a teklif yağıyor!

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'a teklif yağıyor!

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'a teklif yağıyor!

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan oyunculuğu sevdi. Dizilerde rol almayı düşündüğünü belirten Loughnan, bölüm başına 15 bin lira istiyor.

Şarkıcı Serdar Ortaç’tan geçen ağustosta boşanan Chloe Loughnan, ilk sinema deneyimini henüz vizyona girmeyen ‘Hababam Sınıfı Yaz Oyunları’nda yaşamıştı. İrlandalı model oyunculuğu çok sevdiğini ve önümüzdeki sezon dizilerde rol almayı düşündüğünü söyledi. Chloe, “Birçok teklif var. İçlerinden birini seçeceğim” dedi. 

Öte yandan Chloe, bölüm başına 15 bin lira istiyor.


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