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'Türkiye benim evim'

'Türkiye benim evim'

Serdar Ortaç’tan boşanan İrlandalı Chloe Loughnan, film çekimleri için İstanbul’a geldi. Loughnan, “Türkiye’de misafir değilim”dedi.

Serdar Ortaç’tan boşandıktan sonra ülkesi İrlanda’ya dönen Chloe Loughnan, yeni film çekimleri için Türkiye’ye geldi. Önceki gün Zorlu’da kameralara yansıyan Loughnan, boşanma sonrası ilk kez konuştuYeni çalışmaları için Türkiye’ye geldiğini söyleyen Chloe, “Çekimleri Kıbrıs ve Türkiye’de olacak sinema filmimiz için döndüm. Onun dışında defile ve reklam çekimi teklifleri de var” açıklamasında bulundu. Türkiye için ‘Burası benim evim’ diyen Chloe Loughnan, “Burayı ve buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Ben burada misafir değilim. Burası benim evim. Ne olursa olsun hayat bir şekilde devam ediyor ve etmek zorunda. Bende artık evimdeyim” açıklamasında bulundu.

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