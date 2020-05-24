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  3. Serdar Ortaç'tan Acun Ilıcalı itirafıyla ilgili açıklama: Durup dururken mevzu yaratmayın!
24 Mayıs 2020 Pazar 10:14 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç'tan Acun Ilıcalı itirafıyla ilgili açıklama: Durup dururken mevzu yaratmayın!

Serdar Ortaç'tan Acun Ilıcalı itirafıyla ilgili açıklama: Durup dururken mevzu yaratmayın!

Geçen günlerde bir programa katılan Serdar Ortaç, Acun Ilıcalı itirafıyla gündem olmuştu. Ortaç'tan o sözlerine açıklama geldi.

Serdar Ortaç, sosyal medya üzerinden bir radyo programına konuk oldu. Ortaç, Acun Ilıcalı'yla 3-4 sene önce arasında geçen bir olayı şöyle itiraf etti:

"Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi… Televizyonculuk değişti. Diziler patladı. Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp 'O Ses Türkiye diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu’yu da aradım' dedi. Ben de 'Reina’dayım gel abi konuşalım' dedim. Acun da, 'Ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina’ya çağırıyorsun' diye sinirlenip yüzüme kapattı telefonu. O Ses Türkiye öyle kaçtı!'

"DURUP DURURKEN ACUN’LA MEVZU YARATMAYIN"

Serdar Ortaç, daha sonra Instagram hesabından video paylaşarak bu cümlelerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Kullandığı ifadelerin doğru olmadığını söyleyen Ortaç, “Durup dururken Acun’la mevzu yaratmayın” dedi.


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