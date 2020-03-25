Serdar Ortaç'ta koronavirüs şüphesi! Test sonucu çıktı

Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası ünlü-ünsüz herkes evde kalmaya devam ediyor. Bu sabah kendini kötü hisseden Serdar Ortaç, koronavirüsü testi yaptırmak için hastaneye gitti.

SERDAR ORTAÇ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Bir taksiye binip tek başına hastaneye giden Ortaç, durumunu şöyle anlattı: Ateşim yok ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Nezle, girip olmuşumdur inşallah. Ateşimi ölçtüler 36.5 çıktı. Göğüs hastalıkları bölümüne geldim. Bronşlarıma bakacaklar. MS olduğum için verdikleri bir ilaç bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş. Tomografiye de girdim. Test sonuçları çıktı negatifmiş, klasik bronşit! Şimdi iyim. Serum takacaklar enerjim yükselsin diye…