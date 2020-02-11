Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!

Ortaç, yaklaşık üç saat kaldığı mekandan önce kendi çıkıp gazetecilerin olup olmadığını kontrol etti. “Gel hayatım. Kimse yok” diyerek Gür’e seslenen Ortaç, bir anda gazetecileri karşısında görünce morali bozuldu.

KAÇAMAK YANIT

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin “Serdar Bey yeni ilişkiniz hayırlı olsun” sözlerine “Araba mı, evet araba yeni. Sağ olun” diyerek kaçamak yanıt verdi.

1 HAFTADA 2. BULUŞMA!

Serdar Ortaç, “Benimle Söyle”de jüri üyeliği yapan Seçil Gür’le program çekimlerinde tanıştı. İkili, Merve Özbey’in kına gecesinde görüntülenmişti.

Seçil Gür’ün menajeri şu açıklamayı yaptı: “Yakında Serdar Bey ile Seçil Hanım’ın ortak bir düet çalışması olacak. Özel hayatlarıyla ilgili gerekli açıklamayı kendileri yapacaklardır.”