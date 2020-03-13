Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'den evlilik açıklaması

Seçil Gür ile Serdar Ortaç'ın neşesinin yerinde olduğu görüldü. Seçil Gür’ün “Babam ilişkimize onay verdi” demesi üzerine evlenecekleri konuşulur olmuştu. Posta'nın haberine göre; muhabirlerin “Nikah ne zaman?” sorusuna Gür, “Evlilik için erken değil mi?” yanıtını verdi.

Serdar Ortaç ise “Ne kadar ağır kadınsın ya! Bu hayata alışacaksın” dedi.