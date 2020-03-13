Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'den evlilik açıklaması
Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği geçen ağustosta sona eren Serdar Ortaç, bir süredir meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşıyor. Çift, önceki akşam Ulus'ta görüntülendi.
Seçil Gür ile Serdar Ortaç'ın neşesinin yerinde olduğu görüldü. Seçil Gür’ün “Babam ilişkimize onay verdi” demesi üzerine evlenecekleri konuşulur olmuştu. Posta'nın haberine göre; muhabirlerin “Nikah ne zaman?” sorusuna Gür, “Evlilik için erken değil mi?” yanıtını verdi.
Serdar Ortaç ise “Ne kadar ağır kadınsın ya! Bu hayata alışacaksın” dedi.