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  3. Serdar Ortaç'ın göndermeli sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkardı!

Serdar Ortaç'ın göndermeli sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkardı!

Serdar Ortaç'ın göndermeli sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkardı!

Koronavirüs salgını nedeniyle ünlü isimler evlerine kapandı. O isimlerden biri olan şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından her daim lüks yaşamalarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yaptı.

Serdar Ortaç, Instagram hesabından "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin" notunu paylaştı.

Bu mesaja Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.

Akalın "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın... Kumarda giden evler,villalar zamanında virüs yoktu... Boş yapmayın" dedi.


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