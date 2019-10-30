Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk iddialarına jet yanıt

İrlandalı model Chloe Loughnan ile şarkıcı Serdar Ortaç, 5 yıllık evliliklerini geçen ağustosta sonlandırmışlardı. Boşandıktan sonra da magazin gündeminden düşmeyen çiftten Loughnan, bugün flaş bir iddia ile konuşuldu.

YİĞİT MARCUS ARAL İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Chloe Loughnan'ın, gönlünü Survivor 2018'in gönüller takımındaki Yiğit Marcus Aral'a kaptırdığı öne sürüldü. Bu iddialar karşısında jet hızıyla bir açıklama yayınlayan İrlandalı model, haberleri şöyle yalanladı: