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  3. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk iddialarına jet yanıt

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk iddialarına jet yanıt

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan yeni aşk iddialarına jet yanıt

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan'ın, Survivor 2018 yarışmacısı Yiğit Marcus Aral’la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Loughnan'dan iddialara jet yanıt geldi.

İrlandalı model Chloe Loughnan ile şarkıcı Serdar Ortaç, 5 yıllık evliliklerini geçen ağustosta sonlandırmışlardı. Boşandıktan sonra da magazin gündeminden düşmeyen çiftten Loughnan, bugün flaş bir iddia ile konuşuldu.

YİĞİT MARCUS ARAL İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Chloe Loughnan'ın, gönlünü Survivor 2018'in gönüller takımındaki Yiğit Marcus Aral'a kaptırdığı öne sürüldü. Bu iddialar karşısında jet hızıyla bir açıklama yayınlayan İrlandalı model, haberleri şöyle yalanladı:

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