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  3. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan net konuştu: Hiçbir zaman bırakmayacağım

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan net konuştu: Hiçbir zaman bırakmayacağım

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan net konuştu: Hiçbir zaman bırakmayacağım

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği sona eren Chloe Loughnan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Rol aldığı 'Hababam Sınıfı 2' filmiyle ilgili konuşan Chloe Loughnan, "Film çok güzel oldu. Hayatım eskisi gibi olacak, buraya gidip geleceğim. Hiçbir zaman Türkiye’yi bırakmayı düşünmüyorum" dedi.

'MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIM'

Yiğit Marcus Aral’la aşk yaşadığı haberlerine de yanıt veren Loughnan, "Böyle bir şey yok. Sürekli birileriyle adım geçiyor. Bu beni rahatsız etmeye başladı. Böyle devam ederse mahkemeye başvuracağım" şeklinde konuştu.

'BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ'

Öte yandan İrlandalı model, eski eşi Serdar Ortaç'ın kendisine konuşma yasağı getirdiği haberinin de doğru olmadığını şöyle açıkladı: “Bunu sizden duyuyorum. Serdar’la problemimiz yok. Böyle bir şey yapmaz."

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