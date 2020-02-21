Serdar Ortaç'ın ardından Chloe Loughnan da aşkı buldu! Kaan Kalyon ile ilişkisi belgelendi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın, Kaan Kalyon'la aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Loughnan iddiaları yalanlasa da, Kalyon ile bir mekanda yakalanarak gizli aşkı ortaya çıktı.
Serdar Ortaç’ın Seçil Gür’le yeni bir aşka yelken açmasının ardından, şarkıcının eski eşi Chloe Loughnan’ın da yeni sevgilisi ortaya çıktı. Ortaç ile 5 yıllık evliliği kısa süre önce sona eren İrlandalı manken Chloe Loughnan, iş insanı Kaan Kalyon’la ilk kez önceki gün Emirgan’daki bir gece kulübünde birlikte görüntülendi. Meraklı bakışlara aldırmadan sık sık öpüşen çift, mekandan sabaha karşı taksiyle ayrıldı.
YALANLAMIŞTI
Öte yandan Loughnan, üç gün önce sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve, "Hakkımda çıkan saçma dedikoduları duyunca ben" sözleriyle aşkı yalanlamıştı.