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  3. Serdar Ortaç'dan boşanan Chloe Loughnan Türkiye'ye geri döndü! Sebebi ise...

Serdar Ortaç'dan boşanan Chloe Loughnan Türkiye'ye geri döndü! Sebebi ise...

Serdar Ortaç'dan boşanan Chloe Loughnan Türkiye'ye geri döndü! Sebebi ise...

Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ile tek celsede boşanan ve boşandıktan sonra ülkesi İrlanda'ya geri dönen Chloe Loughnan, yeniden Türkiye'ye geldi. Sebebi ise belli oldu.

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada sonlandıran ardından annesi ile birlikte İrlanda'ya dönen ve yaklaşık bir aydır orada kalan Chloe Loughnan, Türkiye'ye döndü. Türkiye'de kalıcı olabilmesi için ya Türkiye’den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alması gereken ya da bir Türk’le evlenmesi gereken Loughnan, şimdilik iş nedeniyle Türkiye'de bulunuyor. 

'TEKLİFLER VAR'

Türkiye'ye yeni bir film çekimi için geldiğini söyleyen Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile boşanmasının ardından ilk kez konuştu. Hürriyet'e açıklamalar yapan Loughnan, yeni çalışmaları için Türkiye'de olduğunu belirtirken misafir olmadığının da altını şu cümleleriyle çizdi: "Çekimleri Kıbrıs ve Türkiye’de olacak sinema filmimiz için döndüm. Onun dışında defile ve reklam çekimi teklifleri de var."

'ARTIK EVİMDEYİM'

Chloe, sözlerine şöyle devam etti: "Burayı ve buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Ben burada misafir değilim. Burası benim evim. Ne olursa olsun hayat bir şekilde devam ediyor ve etmek zorunda. Bende artık evimdeyim."

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