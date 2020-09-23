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  • Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan nafaka sitemi: Burada aç mı kalayım?
23 Eylül 2020 Çarşamba 15:18 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan nafaka sitemi: Burada aç mı kalayım?

Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan nafaka sitemi: Burada aç mı kalayım"

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliği sona eren Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde eski eşi için “nafaka ödemiyor” demişti. Ortaç'tan o sözlere yanıt geldi.

Serdar Ortaç konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi;

"Kız bu konuda çok haklı. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Sonra mesaj attı. ‘Serdar burada aç mı kalayım? Burada ihtiyaçlarım oluyor" yazmış. Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var.

"CANIMI MI ALACAKLAR?"

Devlete vergi borcum var. Yapılandırmaya alacaklar. Halkbank'a borcum var, onları da yapılandıracaklar. Canımı mı alacak? Başka çaremiz yok. Çalışacağız, insanları eğlendireceğiz, kazanıp ödeyeceğiz.

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