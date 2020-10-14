Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan konuşma yasağı

Anadolu Yakasının en güzel mekanında sahne aldığını dile getirerek sözlerine başlayan Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür'ün işleri dolayısıyla bu programına gelemediğini dile getirirken 'Onda kendi gençliğimi görüyorum. Çok güzel besteler yapıyor. Çok çalışkan ve azimli. Allah nazarlardan saklasın' ifadelerini kullandı.

CHLOE KONUŞMAK SERDAR'A YASAK...

Eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili tüm soruları mahkemece verilen konuşma yasağı dolayısıyla yanıtsız bırakan başarılı sanatçı, 'Malesef kendisi ile ilgili hiç bir soruya yanıt veremem. Konuşma yasağı var' dedi.

"GÜZEL VE GÜNAHSIZ YAŞADIM, HİÇ İSYAN ETMEDİM. ÖLÜMDEN KORKMUYORUM..."

Azerbaycan'da kendisi ile ilgili çıkan ölüm dedikodularına 'Bir gün muhakkak öleceğiz. Ne gün olduğu belli değil. Güzel ve günahsız yaşadım. Hiç isyan etmedim.' sözleri ile değerlendiren Ortaç ölümden korkmuyorum dedi.

"BENİM KAFAM ERMEZ, DEVLETİN BİR BİLDİĞİ VARDIR..."

Pandemi nedeniyle tiyatro başta olmak üzere bazı sanat dallarında yaşanan açmazları ve müzisyenlerin yaşadığı sıkıntıları da kendi penceresinden değerlendiren başarılı popçu, 'Bir sürü sektör yara aldı. Tiyatrocular ve müzisyenler ard arda kapanıyorlar. Ama devletin bir bildiği vardır, benim kafam ermez o işlere. Bütün dünya bu pandemiden ciddi anlamda etkilendi. Restaurantlarda bile cam paravanlar çekildi masalar arasına insanların ağızlarından yanlışlıkla bir şey sıçramasın diye.' diyerek durum tespiti yaptı.

SERDAR ORTAÇ'IN SOSYAL MEDYA REÇETESİ

Sosyal medyayı da yakından takip ettiğini dile getiren Serdar Ortaç kendisini eleştirenleri anlayışla karşıladığını söylerken 'Bana yandaş diyorlar. Ben yandaş filan değilim. Sadece Cumhurbaşkanını seviyorum. Bazen bunlarla başa çıkmak için ilaç alıyorum, unutuyorum, uyuyorum. İşime gücüme ve sağlığıma bakıyorum. Benim sağlığımdan başka düşüncem yok artık. Yürüyemiyordum biliyorsunuz. Rabb'ime şükrediyorum ayaktayım.' sözleriyle de eleştirilere karşı reçetesini verdi.

"ELBETTE İSTERİM BİR TANE DAHA SERDAR OLSUN..."

Son olarak baba olma arzusunu da dile getiren Ortaç, 'Kaç yaşına geldim kısmet olmadı. Elbette isterim bir tane daha Serdar olsun.' ifadeleriyle babalık özlemini basın mensupları ile paylaştı...

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan Serdar Ortaç, yaklaşık iki saat süren performansında bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile parmak ısırttı. Ortaç, sahnesini alkışlar eşliğinde noktaladı.