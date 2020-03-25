Serdar Ortaç ve Seçil Gür aşkı kısa sürdü!

Geçen yıl manken Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği sona eren Serdar Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile yeni bi aşka yelken açmıştı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Evlenecekleri konuşulan çift, ayrılma kararı aldı. Serdar Ortaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir' ifadelerini kullandı.

BİTME NEDENİ EVLENMEK İSTEMEMESİ Mİ?

Serdar Ortaç ve Seçil Gür verdikleri röportaj da evlilik konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. Seçil Gür evlilik için şu an çok erken derken Serdar Ortaç evliliğe daha sıcak baktığını söylemişti.