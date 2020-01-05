Serdar Ortaç ve Chloe'nin boşanmasında şok iddia! Her ay için senet imzalamış

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl ağustos ayında bitirme kararı alarak mahkemenin yolunu tutmuştu. Tek celsede boşanan çiftin anlaşmalı olarak ayrıldıkları Ortaç'ın Chloe'ye 1 milyon lira tazminat ödeyeceği öğrenilmişti. Çok konuşulan boşanma ile ilgili şaşırtan bir bilgi daha gündeme geldi.

5 yıllık evlilikleri biten ünlü çiftle ilgili ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Popçu Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan'ın boşanma protokolüne dair ilginç bir detay ortaya çıktı.

Ortaç'ın boşanırken Loughnan'a 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul ettiği ve bu para için de senet imzaladığı öğrenildi. Şarkıcı, eski eşine her ay 100 bin lira ödüyor.