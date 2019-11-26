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  3. Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor? Ayrılığa dayanamadılar!

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor? Ayrılığa dayanamadılar!

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor" Ayrılığa dayanamadılar!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı.

Ayrılığın ardından ikili hakkında sık sık aşk haberleri gündeme gelmiş, Ortaç ve Loughnan bu iddiaları her seferinde yalanlamıştı. Son olarak 'Gel Konuşalım' programında flaş bir iddia ortaya atıldı.

AYRILIĞA DAYANAMADILAR!

İddiaya göre Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Chloe'yi unutamayan Ortaç, eski eşine yeniden evlenme teklifi etti. Loguhnan'ın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Ünlü çiftin ne zaman yeniden nikah masasına oturacağı ise henüz merak konusu.


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