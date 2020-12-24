Serdar Ortaç tepki çekti! Vatandaşa kızdı sevgilisine izin verdi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Seçil Gür, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bir mekandan kahve alan ikili basın mensupları ile sohbet etti.



Gazeteciler ile röportaj yaptığı esnada sigara içen bir vatandaşı gören Serdar Ortaç, 'Burada sigara içmek yasak. Hem televizyonlar çekiyor baba' sözleri ile uyarıda bulundu.

SEVGİLİYE TORPİL

Uyardığı vatandaş 'Sigaram yanmıyor bile. Hem dağdan gelip bağdakini mi kovuyorsun, bak işine' diyerek Serdar Ortaç'ı tersledi. Bu olaydan yaklaşık 10 dakika önce Seçil Gür’ün aynı yerde sigara içmesi ‘Sevgiliye torpil’ olarak yorumlandı.