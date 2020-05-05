Serdar ortaç takipçilerine dert yandı: Sıkıntıdan kendimi keseceğim!

Serdar Ortaç, Instagram hesabından yaptığı yayınlarda, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatıyor. Son olarak Ortaç, şunları dile getirdi: "Arkadaşlar sıkıntıdan kendimi keseceğim. Eskisi gibi cumartesi-pazar şehirden şehre gezmek istiyorum, ne güzeldi."

"CORONA BİZİ MAHVETTİ"

"Ne oldu bize? Sürekli yemek yiyoruz, başka bir şey yaptığımız yok. Corona virüs mahvetti bizi! Ne yapacağız çocuklar böyle, ne olacak yani? 17:40'ta uyanılır mı? İşsizlikten uyu babam uyu. Yemek ye, yine uyu. Instagram'da 6 saat geçir, yemek ye, uyu."

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen 50 yaşındaki şarkıcı, "İstinye'de 30 milyonluk evim var. Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi" şeklindeki sözlerine açıklık getirmişti. "Ev olayı sohbet arasında geçti. Neden olmasın? Benden sonra rahat etsinler. Ortalama 30 senedir 10-15 kişi bana bakıyor. Aile yarısı onlar. Paranın bir önemi yok artık. Sağlığım olsun. Para ile yapacağım her şeyi yaptım" demişti.