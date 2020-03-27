Serdar Ortaç, Seçil Gür ile eski eşini kıskandırmak için mi ilişki yaşadı? İlk kez konuştu!

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği bittikten sonra Seçil Gür’le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç’ın ilişkisi 1,5 ay sürdü. '2. Sayfa' programına bağlanan Serdar Ortaç, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu:

"Anlaşamadık, bitmesi gerekiyordu. Seçil ayrılığı story’den öğrendim demiş. Ben story'e evet anlaşamadığımızı yazdım. Asla kötü günümde yalnız bırakmadı. Ben hastaneye sabah ateşlenip tek başıma taksiyle gittim, herkes uyuyordu. Yanımda kimse yoktu, Seçil de yoktu. Seçil zaten bende değildi o gün."

ESKİ EŞİMİ NEDEN KISKANDIRAYIM?

"Buna kıskandırma projesi diyenler oldu, kıskandırma projesi değil. Eski eşimi neden kıskandırayım. Her şeyi unuttum, kendimi düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye giden Ortaç, Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştığı videoda “Hastaneye yalnız gidiyorum” demişti. Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Seçil Gür ise ayrılık hakkında şunları söylemişti: "Ayrıldığımızı ben de paylaşımından öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar'ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o hikayeleri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş."