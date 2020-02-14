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  3. Serdar Ortaç, Seçil Gür ile aşkını ilan etti: Görüşüyoruz!

Serdar Ortaç, Seçil Gür ile aşkını ilan etti: Görüşüyoruz!

Serdar Ortaç, Seçil Gür ile aşkını ilan etti: Görüşüyoruz!

Serdar Ortaç, bir hafta içinde iki kez yakalandığı Seçil Gür ile aşkını ilan etti. Ortaç, “Görüşüyoruz” dedi.

Seçil Gür, önceki gün evinin bulunduğu Nişantaşı’nda görüntülendi. Serdar Ortaç’la ilgili sorular üzerine Gür, ünlü popçuyu yakışıklı bulduğunu söyledi.

“Birlikte misiniz?” sorusuna “Bu konuda şimdilik bir açıklama yapmayacağım” yanıtını veren Gür, ‘reklam aşkı’ iddialarına ise tepki gösterdi: “Reklam aşkı diye bir şey yok. Öyle yorumlanacak belki ama buna ihtiyacım yok. Şuradan şuraya gelmedim, hep burada oturuyordum. Yaşam kalitesi yüksek bir insanım!”

'BERABERKEN AÇIKLAYALIM'

Serdar Ortaç da aynı gün Bebek’teki bir mekandan çıkarken objektife yansıdı. Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ağustos ayında noktalayan ünlü popçu, Seçil Gür’le ilişkisini itiraf etti:

“Biz zaten tanışıyorduk 10 senedir. Şimdi yeni bir şarkı için bir araya geldik ve görüşmeye başladık. Yani iyiyiz şu an, ben heyecanlıyım. Ama bunu beraberken açıklayalım.” Ortaç “Aranızda yaş farkı var mı?” sorusuna ise ilginç bir karşılık verdi: “Yaş farkı hep olacak.”

'RUS DEĞİL, ADANALIYIM'

Seçil Gür, “Benim için Rus vatandaşı yazanlar oldu. Ne Rus’u! Ben Nişantaşı’nda yaşayan bir Adanalıyım” dedi.


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