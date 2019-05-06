Serdar Ortaç: Kardeşime ağlıyorum

"Kardeşim Serkan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımdan çıkamadı. Az daha kaybediyorduk. Kimseye belli etmedim, ama hayatımda uzun zamandır hiç bu kadar ağlamadım. En son 1998'de hastalık nedeniyle sol gözüm kapandığında, 2012'de ise babam Mehmet Ortaç'ı kaybettiğimizde bu kadar çok ağladım."

'PERİŞANIZ, SÜREKLİ AĞLIYORUM'

Posta'nın haberine göre, "Serkan şu an fizik tedavi görüyor. Bakışları düzeldi, bizi anlıyor." Diyen Serdar Ortaç sözlerine şöyle devam etti; " Ama hâlâ bekliyoruz. İki evladı var. Allah onlara bağışladı. Annem ve ben perişanız. Serkan için tüm olanaklarımı seferber ettim. Ama inanır mısınız, hâlâ çok üzgünüm. Sürekli ağlıyorum."

'ŞİMDİ O KADAR PİŞMANIM Kİ'

"Kardeşimin sağlık durumu iyiyken işlerimin yoğunluğu nedeniyle ona vakit ayıramıyordum. Şimdi o kadar pişmanım ki! 'Niye daha fazla yanında değildim?' diye kendimi suçlayıp duruyorum. Herkes ailesine, sevdiklerine zaman ayırsın. Sonra o büyük pişmanlık hiç geçmiyor. İnsanın üzerine çöküyor." Tedavisi süren Serkan Ortaç evli ve 2 çocuk babası.

(Sabah)