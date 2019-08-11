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  3. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanma sebebi bebek mi?

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanma sebebi bebek mi?

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanma sebebi bebek mi"

Şarkıcı Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan'ın 5 yıllık evliliklerinin 'bebek krizi' yüzünden bittiği iddia edildi.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz perşembe günü 5 dakikada sonlandırmıştı. Anlaşmalı olarak tel celsede boşanan çiftle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Magazin kulislerinde boşanmaya “bebek krizi”nin yol açtığı konuşuluyor. 

BEBEĞİNİ Mİ ALDIRDI?

İddiaya göre hamile kalan Chloe Loughnan, eşinin çocuk sahibi olmayı çok istediğini bilmesine rağmen bebeği aldırdı. Bu da çift arasında iplerin kopmasına yol açtı. Ortaç ve Loughnan'ın olayın duyulmaması için davaya gizlilik kararı aldırdı.

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