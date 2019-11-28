Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor? 'Bir daha asla!'

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliğini geçtiğimiz ağustosta sona erdirmişti. Şarkıcının eski eşiyle barışmak istediği ve üç hafta önce tekrar evlenme teklif ettiği iddia edildi.

'BİR DAHA ASLA SÖZ KONUSU OLAMAZ'

İddialara yanıt veren Chloe, "Türkiye’de bile değilim. Bir daha asla söz konusu olamaz. Biz bir süre önce buluşup helalleştik" sözleriyle böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

'ALLAH’TAN BOŞANDIK'

Serdar Ortaç iki hafta önce şöyle konuşmuştu: "Instagram olmasaydı, kadınlar ne yapardı acaba? Kadınlar süslenecek, güzel giyinecek ama öyle elaleme gösteremeyecekler. Kocana göster abi, Instagram’da ne yapıyorsun? Eski eşim öyleydi. Beni sinir ediyordu. Allah’tan boşandık da, şimdi dert etmiyorum."