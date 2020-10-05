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05 Ekim 2020 Pazartesi 13:52 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç gündeme oturdu! Yok böyle benzerlik...

Serdar Ortaç gündeme oturdu! Yok böyle benzerlik...

Şarkıcı Serdar Ortaç, Twitter'da bugün TT olarak magazine damga vurdu. Sebebi ise sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf. Eski bir Sovyet askerinin Ortaç'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi...

Bugün Twiiter'da dolaşan bir fotoğraf Serdar Ortaç'a olan benzerliğiyle gündem oldu. Hakkında yüzlerce twit atılan ve gündemde birinci sıraya yerleşen fotoğraf görenleri şok etti. İkinci dünya savaşında kalan bir Sovyet askerine ait olduğu belirlenen fotoğraf oldukça konuşuldu.

Hakkında onlarca twit atılan fotoğrafın ne zamandan kalma olduğu ise merak konusuydu. Oldukça beğenilen ve gülünen fotoğraf Serdar Ortaç'a olan tıpatıp benzerlik ile dikkat çekti.

İŞTE O FOTOĞRAF

O TWİTERLERDEN BAZILARI...

'Serdar Ortaç'ın Rus sevdası bi bitmedi zaten'

'Serdar Ortaç eski eşinin nafakasını ödemek için ek iş yapmaya başlamıştır.'

'Siz sadece caz ve klasik dinlersiniz ama sizi nazilerden serdar ortaç korur'

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