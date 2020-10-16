Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın konuşma yasağı aldırdığı iddialarını doğruladı

Sevgilisi Seçil Gür'ün yeni şarkısı için toplantısı olduğunu belirten Serdar Ortaç, "O her şeyin en iyisini hak ediyor. Olabildiğince destek olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuşmama kararı alındığını doğrulayan şarkıcı, "Mahkemenin almış olduğu karar var. Bu ortak alınmış bir karar" diyerek, detay vermedi.