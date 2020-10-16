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  • Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın konuşma yasağı aldırdığı iddialarını doğruladı
16 Ekim 2020 Cuma 14:05 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın konuşma yasağı aldırdığı iddialarını doğruladı

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın konuşma yasağı aldırdığı iddialarını doğruladı

Şarkıcı Serdar Ortaç, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Seçil Gür ile önceki akşam Etiler'deydi.

Sevgilisi Seçil Gür'ün yeni şarkısı için toplantısı olduğunu belirten Serdar Ortaç, "O her şeyin en iyisini hak ediyor. Olabildiğince destek olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuşmama kararı alındığını doğrulayan şarkıcı, "Mahkemenin almış olduğu karar var. Bu ortak alınmış bir karar" diyerek, detay vermedi.

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