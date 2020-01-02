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  3. Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ı unutamıyor! 'Başkasına bakamıyorum'

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ı unutamıyor! 'Başkasına bakamıyorum'

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ı unutamıyor! 'Başkasına bakamıyorum'

5 yıl önce evlendiği Chloe Loughnan ile Ağustos ayında yollarını ayıran şarkıcı Serdar Ortaç, şaşırtan bir itirafta bulundu. Ortaç, eski eşini unutamadığını dile getirdi.

Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan Serdar Ortaç, “Aranızda bu yıl evlenen var mı” diye sorduktan sonra “Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin” dedi. Ardından 'Balım' adlı şarkısını seslendiren Ortaç'ı dinleyenler 'Chloe'yi unutamamış' şeklinde yorum yaptı. 


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