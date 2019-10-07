Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a ne kadar tazminat ödeyecek? Belli oldu!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz Ağustos ayında ise tek celsede boşandı. Son olarak çocuk sahibi olmayan Ortaç'ın, eski eşine ne kadar tazminat ödeyeceği ortaya çıktı.

1 MİLYON TL ÖDEYECEK

Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a tazminat ödemesine karar verildi. Ortaç, çocuğunun olmamasına rağmen eski eşine tam 1 milyon TL tazminat ödeyecek. Net geliri tam bilinmeyen Ortaç, tazminatı taksit taksit ödeyecek.