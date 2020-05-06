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  3. Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyemiyor mu? Dikkat çeken açıklama

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyemiyor mu? Dikkat çeken açıklama

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyemiyor mu" Dikkat çeken açıklama

Geçen aylarda Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği sona eren Serdar Ortaç, Bebek'te görüntülendi. Ortaç, muhabirlerin "Maddi durumunuz kötüleşti. Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te bisiklet kullanırken görüntülendi. Yorulup, banka oturan Ortaç, "Gelin, röportaj yapalım ağabey. Soracaksınız zaten" diyerek muhabirlere seslendi.

"YORULDUM"

Ortaç, "Bisiklet sürdüm, yoruldum. Arabamı çağırdım şimdi. Canlı yayınlara devam ediyorum. Çok sıkıldım" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYLE KÜS DEĞİLİM"

Ebru Gündeş'le barışan Serdar Ortaç, "Görüşemedik, herkes kendi hayatında. Ben kimseyle küs değilim. Benim üstümde çok emeği vardır onun" şeklinde konuştu.

"DAHA ÖLMEDİK"

Geçtiğimiz günlerde "Ödeme yapamıyorum" diyerek ekonomik sıkıntı çektiğini belirten Ortaç, muhabirlerin "Maddi durumunuz kötüleşti. Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Chloe, 'Ne zaman paran olursa, o zaman öde' dedi. Bana baskı yapmıyor ama biz daha ölmedik. Zaten nafakasını ödüyorum.


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