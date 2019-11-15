Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7601
  • 6,3495
  • 271.382
  • 104943
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamayla olay oldu!

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamayla olay oldu!

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamayla olay oldu!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek’te bir mekan çıkışında objektiflere takıldı.

Muhabirlerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Serdar Ortaç, artık sosyal medyadan uzak durduğunu açıkladı. Ortaç, "Instagram’a bakmamak için telefonumu arabada bırakıyorum. Çünkü karşıma sürekli yalan haberler çıkıyor. Benim bir sevgilim yok, biriyle sevgili yazmışlar. Eski hanım için de aynı şeyleri yazıp çiziyorlar. Eski hanımı bıraksınlar, benimle uğraşsınlar." dedi.

'HER ŞEY HELAL OLSUN'

Eski eşi Chloe Loughnan’ın maddi konularda kendisine her zaman yardımcı olduğunu belirten şarkıcı, “Eski hanım yaşına rağmen her şeyin hesabını çok iyi yapardı. Ona her şey helal olsun” dedi.


Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
'Ona her şey helal olsun'
Buse Varol ve Alişan'dan romantik kutlama
8 aylık hamile oyuncu Hazal Kaya'nın sempatik halleri
Kararı öğrenince çılgına döndü!
<p>Bu dakikada İzlanda´nın köşe vuruşunda arka direkte Sigthorsson kafayı vurdu fakat kaleciyi geçen

Merih Demiral´dan Tarihi Kurtarış

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır''da teröristlere ağır darbe

Eve gizlice girdi, görünümüyle herkesi şaşırttı