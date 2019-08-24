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Serdar Ortaç: Chloe'yi düşman ilan ettiler

Serdar Ortaç: Chloe'yi düşman ilan ettiler

İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran şarkıcı Serdar Ortaç, biten evliliğinin ardından ilginç açıklamalar yaptı.

Önceki gün Bebek’te bisikletiyle gezerken karşımıza çıkan ünlü popçu boşanma sonrası çıkan haberlere sitem ederken “Eski hanım 1 lira bile istemedi. Fakat çıkan haberlerin hepsi yalan ve çok kötü haberler. Benim kendisine evli kalmak için 500 bin lira teklif ettiğim yazılmış” dedi. Chloe’nin çok iyi kalpli bir insan olduğunu dile getiren Ortaç, “Hanıma çok yüklendiler, böyle yaptı şöyle yaptı diye. Nereden biliyorlar? Hiçbirşey yaptığı yok, hanımlık yaptı normal kadın gibi. Ben düşman ilan etmemişim kendi hanımımı, niye siz düşman ediyorsunuz” diyerek herkesi şaşırttı.

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