Serdar Ortaç Chloe Loughnan'ı unutamıyor! Eski eşi için şimdi de şarkı yazdı

Geride bıraktığımız yaz eşi Chloe Loughnan ile yollarını ayıran Serdar Ortaç, önceki akşam bir mekan çıkışında 2.Sayfa'nın sorularını yanıtladı. 14 Şubat için yeni bir single çalışması olduğunu söyleyen Ortaç, artık hem vücut hem de yaş olarak yorulduğunu söylediğini.

'BİRKAÇ ŞARKI YAZDIM'

Muhabirlerin kendisine, "Chloe ile boşandıktan sonra kendisine şarkı yazdınız mı?" sorusuna "Evet boşandıktan sonra kendisi için birkaç şarkı yazdım" yanıtı vererek şaşırttı. Aylardır Chloe Loughnan ile konuşmadığını belirten şarkıcı, eski eşinin kendisine şarkı yazdığından haberi olmadığını söyleyerek mekandan ayrıldı.