Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ı çabuk unuttu! Genç bir kadınla görüntülendi...

Şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile dünyaevine girmişti. Geçen ağustosta ise çift, tek celsede boşanmıştı. Chloe boşanma sonrası ülkesine geri dönerken, Ortaç da eski yaşantısına kaldığı yerden devam etti.

GENÇ BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Loughnan'ı çabuk unutan Serdar ortaç, önceki akşam Kuruçeşme'de bir kadın görüntülendi. Yanındaki kadınla saatlerce sohbet eden ve telefonundan sürekli bir şeyler gösteren ünlü şarkıcının keyfinin de yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ortaç'ın yanındaki genç kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.