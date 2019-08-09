Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'a ne kadar nafaka ödeyecek?

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, dün Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. 5 yıllık evlilikliklerini 5 dakikada bitiren çift, duruşma çıkışında "Severek evlendik, severek boşandık" dedi. Boşanmanın ardından ise nafaka detayları merak konusu oldu.

EV VE OTOMOBİL VERECEK

Ortaç'ın eski eşine ödeyeceği nakafanın detayları sonunda ortaya çıktı. Bugün 2. Sayfa'da yayınlanan habere göre şarkıcı, beş yıl evli kaldığı Chloe’yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi. Ortaç'ın Loughnan'a nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında...

BİR GÜN ÖNCE ÖĞRENDİ

Öte yandan Chloe Loughnan, boşanmayı duruşmadan bir gün önce öğrendi. Duruşma çıkışı zor anlar yaşayan Chloe, akşam saatlerinde hastanelik oldu. Eski eşini hemen hastaneye götüren Ortaç sabaha kadar başında bekledi.