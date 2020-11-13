  • $7,7493
  • 9,1579
  • 469.625
  • 1278.24
  • Haberler
  • Magazin
  • Serdar Ortaç-Caroline Yılmaz aşkı yalanmış: Benim için bir projeydi!
13 Kasım 2020 Cuma 15:54 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç-Caroline Yılmaz aşkı yalanmış: Benim için bir projeydi!

Serdar Ortaç-Caroline Yılmaz aşkı yalanmış: Benim için bir projeydi!

Bir dönem meslektaşı Serdar Ortaç'la aşk yaşayan şarkıcı Caroline Yılmaz, geçtiğimiz akşam iş adamı yeni sevgilisi Ramiz Özbay ile görüntülendi.

Serdar Ortaç’la “Canı Sağolsun” adlı şarkıda düet yapan ve o dönem birlikte olduklarını açıklayan Caroline Yılmaz, önceki akşam iş adamı Ramiz Özbay ile Ortaköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirleri fark edince şoke olan Yılmaz’a, Serdar Ortaç ile ilgili sorular yöneltildi.

Yılmaz, “Arkadaşlar şimdi Ramiz beyin yanında Serdar’dan konuşmak ne kadar doğru olur? Serdar benim için bir projeydi” dedi. Sohbete dahil olan Ramiz Özbay da Yılmaz’a “Beni senin eski sevgilinin kim olduğu ilgilendirmez. Zaten Serdar da bir projeymiş. Sorun yok o zaman” diye konuştu.

<p>Çorum’da kaydedilen görüntüde halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gel

Çorum'da korkutan kaza: Genç kadın iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

90'lı yılların eşofman modası geri döndü

8 ay sonra cuma namazı heyecanı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.