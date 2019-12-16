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  3. Serdar Ortaç bekarlığı övdü: Şu anda herkesle konuşuyorum

Serdar Ortaç bekarlığı övdü: Şu anda herkesle konuşuyorum

Serdar Ortaç bekarlığı övdü: Şu anda herkesle konuşuyorum

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Bursa Uludağ'da konser verdi. Şarkı aralarında sevenlerine evlilik ile ilgili tüyolar da veren Ortaç, "Evlenince hazır olun kimseye bakamıyorsunuz, 'canım cicim' diyemiyorsunuz. Beğendiğiniz biri çıkıyor, onunla konuşamıyorsunuz ama şu anda herkesle konuşuyorum. Sizin de aklınızda bulunsun" dedi.

Bir etkinlik kapsamında Bursa Uludağ’da sahne alan Serdar Ortaç, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Sahneye 2 dansçısıyla çıkan Ortaç, tüm şarkılarını seslendirdi. Şarkıların arasında mola veren şarkıcı, dinleyicileriyle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

'ŞU ANDA HERKESLE KONUŞUYORUM'

Seyircilerine bekarlık konusunda tüyolar veren Ortaç, şöyle dedi: "Kaç kişi aramızda bekar diye soracağım ama hemen hemen herkes bekar. Arkadaşlar ben de bekarım. Dünyanın en güzel şeyi evlilik, evlenmek harika bir şey ama evlenince hazır olun kimseye bakamıyorsunuz, 'canım cicim' diyemiyorsunuz. Beğendiğiniz biri çıkıyor, onunla konuşamıyorsunuz ama şu anda herkesle konuşuyorum. Sizin de aklınızda bulunsun."

2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan sanatçı; eşinden, geçtiğimiz ağustos ayında tek celsede boşanmıştı.


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