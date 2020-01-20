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  3. Serdar Ortaç aşık oldu! Sinan Akçıl bombayı böyle patlattı

Serdar Ortaç aşık oldu! Sinan Akçıl bombayı böyle patlattı

Serdar Ortaç aşık oldu! Sinan Akçıl bombayı böyle patlattı

Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’deki bir stüdyodan çıkarken objektiflere yansıdı.

Mustafa Sandal'ın ardından şimdi de Sinan Akçıl 'kitap yazacağım hatta ansiklopedi' dedi. Duyanlar 'Burcu Kıratlı'yla bir dargın bir barışık giden ilişkisi Sinan'ı yazar yaptı' dedi. 

Açıklama yaptığı sırada yanında olan Serdar Ortaç'la da şakalaşan ünlü popçu, “Arkadaşlar bombayı patlatıyorum. Serdar da kitap yazıyor. Aşık oldu, kalbi tekrar çarpmaya başladı“ deyince Ortaç, “Yalan öyle birşey yok, olunca söyleyeceğim" diye konuştu.  


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