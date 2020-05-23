Serdar Ortaç Acun Ilıcalı'yı sinirlendirdi: Telefonu yüzüme kapattı!

Ünlü popçu Serdar Ortaç, katıldığı bir radyo programında Acun Ilıcalı'yla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. O Ses Türkiye'de jüriliği kaçırdığını söyleyen Ortaç; “Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi… Televizyonculuk değişti. Diziler patladı.

"JÜRİ OL"

Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp “O Ses Türkiye” diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu’yu da aradım” dedi.

"TELEFONU YÜZÜME KAPATTI"

Ben de “Reina’dayım gel abi konuşalım” dedim. Acun da; “ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina’ya çağırıyorsun” diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. “O Ses Türkiye öyle kaçtı!” diyerek kahkahalar attı.