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  3. Serdar Ortaç Acun Ilıcalı'yı sinirlendirdi: Telefonu yüzüme kapattı!
23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:43 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç Acun Ilıcalı'yı sinirlendirdi: Telefonu yüzüme kapattı!

Serdar Ortaç Acun Ilıcalı'yı sinirlendirdi: Telefonu yüzüme kapattı!

Serdar Ortaç, karantina günlerde canlı yayınlara katılmaya devam ediyor. Son olarak bir radyo programına konuk olan Ortaç, Acun Ilıcalı'yla ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Ünlü popçu Serdar Ortaç, katıldığı bir radyo programında Acun Ilıcalı'yla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. O Ses Türkiye'de jüriliği kaçırdığını söyleyen Ortaç; “Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi… Televizyonculuk değişti. Diziler patladı.

"JÜRİ OL"

Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp “O Ses Türkiye” diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu’yu da aradım” dedi.

"TELEFONU YÜZÜME KAPATTI"

Ben de “Reina’dayım gel abi konuşalım” dedim. Acun da; “ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina’ya çağırıyorsun” diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. “O Ses Türkiye öyle kaçtı!” diyerek kahkahalar attı.


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