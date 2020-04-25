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  3. Serdar Ortaç 30 milyonluk evini çalışanlarına mı bırakacak? Açıklık getirdi

Serdar Ortaç 30 milyonluk evini çalışanlarına mı bırakacak? Açıklık getirdi

Serdar Ortaç 30 milyonluk evini çalışanlarına mı bırakacak" Açıklık getirdi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç "İstinye'de 30 milyonluk evim var. Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi" sözleriyle sosyal medyayı sallamıştı. Ortaç, o sözlerine açıklık getirdi.

Hafta içi Nişantaşı'nda görüntülenen Serdar Ortaç sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Nafakayı ödeyemiyorum demedim. Zorlanıyorum masraf çok dedim. Ev olayı sohbet arasında geçti. Neden olmasın. Benden sonra rahat etsinler... Ortalama 30 senedir 10-15 kişi bana bakıyor. Aile yarısı onlar. Paranın bir önemi yok artık. Sağlığım olsun. Para ile yapacağım her şeyi yaptım"


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