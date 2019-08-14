Serdar Beyhatun kimdir? Serdar Beyhatun ne iş yapıyor?

Serdar Beyhatun kimdir, ne iş yapıyor? sorusu merak edilmeye başladı. İstanbul'da antrenörlük yapan Serdar Beyhatun aslen Malatyalı. Ünlülerle çektiği kickbox videoları ile tanınan Serdar Beyhatun kimdir, ne iş yapıyor? diğer bilgiler haberimizde..

SERDAR BEYHATUN KİMDİR?

Serdar Beyhatun milli sporcu ve Türkiye Kickbox şampiyonudur. İstanbul'da antrenörlük yapan Serdar Beyhatun aslen Malatyalı.

KICKBOX NEDİR?

Kick Boks, yumruk, tekme, diz ve sınırlı clinch uygulamalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş eklektik bir dövüş sporudur. Egzersiz sistemi olarak uygulanabildiği gibi tam temaslı bir mücadele sporu olarak da uygulanabilmektedir. Bu spor dalının dünyadaki temsilcisi WAKO'dur. (World Association of Kickboxing Organisation)

WAKO'nun şimdiki başkanı aynı zamanda Türkiye Kickboks Federasyonu başkanı Salim Kayıcı'dır. Kick Boks, Karete ve Muay Thai sporlarının birleşiminden doğmuştur. Teknik ve güce dayalı olan bir spordur.

KİCK BOKS'UN FAYDALARI NELERDİR?

- Tüm vücudu çalıştırır

- Aerobik özelliği yüksektir ve yüksek kalori harcatır.

- Stres azaltır

- Koordinasyonu geliştirir.

- Endorfin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur

- Kalp atım hızını yükseltir

- Vücuda fazla oksijen girmesine yardımcı olur

- Vücuttan toksinlerin atılması daha fazla olur.

- Hızlı düşünme kapasitesini geliştirir

- Kişinin kendine olan özgüvenini artırır.

KİCK BOKS KUŞAKLARI NELERDİR?

Kick Boks sporuna başlayan kişi öncelikle lisansa sahip olmalıdır. Sırasıyla aşağıdaki kuşaklar eğitimcisinin her üç ayda bir yapacağı sınav sonucunda başarılı olması halinde bağlı bulunduğu spor kulübü ve salon tarafından verilir. Bu kuşak sonuçları da her üç ayda bir, antrenör veya kulüp yetkilisi tarafından Kick Boks Federasyonu'na sporcunun kuşak-eğitim seviyesi bildirilerek, kayıt edilmesi zorunludur.

Sırasıyla her üç ayda alınması gereken kuşaklar;

- Beyaz

- Sarı

- Yeşil

- Mavi

- Turuncu

- Açık Kahve

- Koyu Kahve

Sporcu eğitimcisinin yeterli gördüğü takdirde müsabakalara katılabilir.

Siyah kuşak dan belgelerini ise (1.Dan - 2. Dan - 3.Dan - 4. Dan - 5.Dan - 6. Dan - 7.Dan - 8. Dan ) sadece Kick Boks Federasyonu'nun düzenleyeceği dan sınavlarına katılarak başarılı olanlar alabilirler.