Gel Konuşalım'da flaş ayrılık! Seray Sever Doya Doya Moda yarışmasına transfer oldu
TV8'de her sabah ekrana gelen 'Gel Konuşalım' programında flaş bir ayrılık yaşandı. Cengiz Semercioğlu, Seray Sever ve Eylem İpek Şafak'ı buluşturan programda Sever, başka bir yarışmaya transfer olduğunu açıkladı.
Programın yorumcularından Seray Sever, Gel Konuşalım'a veda etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Sever, jürisinde yer alacağı yeni programı da açıkladı. Sever, yine TV8'de yayınlanan "Doya Doya Moda" programına jüri üyesi olarak katıldı.
Ünlü sunucu sosyal medya hesabından 'Gel Konuşalım' programına şu sözlerle veda etti:
"Tv8 ekibimle ve partnerlerimle çok keyifli bir programı paylaştık. Hepinizin eline, gönlüne, emeğine sağlık. Sizi çok seviyorum. Bundan böyle yine Tv8 ekranlarında Doya Doya Moda da birlikteyiz. Aşkla..."