Seni Çok Bekledim'le dönen Özcan Deniz'de 'İstanbullu Gelin' havası! Hiç özenilmemiş

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

ÇELİK BİLE DEĞİŞİRKEN ÖZCAN NEREDEYDİ?

Özcan Deniz’in artık takım elbiseden çıkma vakti gelmedi mi sizce?

‘İstanbullu Gelin’ dizisinde sürekli takım elbiseyle gördüğümüz Deniz, yeni projesi Seni Çok Bekledim’de aynı tarzda karşımıza çıkıyor.

Saçlar ve kılık kıyafet yine aynı...

Hiç özenilmemiş...

Şarkısında ‘Artık devir değişti’ diyen Çelik değişim gösterirken, Özcan Deniz’in de bir yeniliğe gitmesi bence şart oldu.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ