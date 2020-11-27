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  • Seni Çok Bekledim'le dönen Özcan Deniz'de 'İstanbullu Gelin' havası! Hiç özenilmemiş
27 Kasım 2020 Cuma 11:08 | Son Güncelleme:

Seni Çok Bekledim'le dönen Özcan Deniz'de 'İstanbullu Gelin' havası! Hiç özenilmemiş

Seni Çok Bekledim'le dönen Özcan Deniz'de 'İstanbullu Gelin' havası! Hiç özenilmemiş

"İstanbullu Gelin" dizisiyle bir döneme damga vuran Özcan Deniz, şimdilerde "Seni Çok Bekledim" ile dönmeye hazırlanıyor. Ancak öyle bir detay var ki, izleyiciyi rahatsız ediyor. Özcan Deniz'in oynadığı dizilerde aynı tip karaktere benzemesi dikkat çekerken, konuyu Akşam yazarı Barış Kocaoğlu köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

ÇELİK BİLE DEĞİŞİRKEN ÖZCAN NEREDEYDİ?

Özcan Deniz’in artık takım elbiseden çıkma vakti gelmedi mi sizce?

‘İstanbullu Gelin’ dizisinde sürekli takım elbiseyle gördüğümüz Deniz, yeni projesi Seni Çok Bekledim’de aynı tarzda karşımıza çıkıyor.

Saçlar ve kılık kıyafet yine aynı...

Hiç özenilmemiş...

Şarkısında ‘Artık devir değişti’ diyen Çelik değişim gösterirken, Özcan Deniz’in de bir yeniliğe gitmesi bence şart oldu.

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