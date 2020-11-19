Seni Çok Bekledim'den aile pozu geldi

Star Tv'nin yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in çekimleri hızla devam ediyor. Özcan Deniz’in “Kadir” karakteri ile ekrana geleceği Seni Çok Bekledim’de, Lila Gürmen (Mihre) ve İlhan Şen ile (Erol) verilen poza beğeni yağdı.

Seni Çok Bekledim dizisi senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı, yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği Seni Çok Bekledim, yakında Star ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Dizide abi ve kardeş olarak göreceğimiz başarılı oyuncu Özcan Deniz (Kadir) ve İlhan Şen’in (Erol) annesini canlandıran Lila Gürmen (Mihre) ile olan aile sahneleri çok konuşulacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabında yayınladığı Deniz-Şen ve Gürmen’in birlikte verdikleri poza bazı eleştiriler geldi.

Seni Çok Sevdim’in kadrosunda ayrıca Durul Bazan, Selen Domaç, Yıldız Kültür, Ahmet Mekin, Caner Şahin, İlhan Şen, Türkü Turan, Mustafa Uğurlu da yer almakta.