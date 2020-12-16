Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim ne zaman başlayacak?

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisi çok yakında Star Tv'de ekrana gelecek. Skala Yapım ve Dnz Film'in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Şahin Altuğ üstleniyor. Peki, Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında tüm merak edilenler...

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan ‘Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler. Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler. Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk'un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seni Çok Bekledim dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. Dizinin fragmanında 'yakında' ifadesine yer verildi.



