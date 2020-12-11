Seni Çok Bekledim 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Nefesler tutuldu

Star Tv'nin yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Özcan Deniz’in “Kadir” karakteri ile ekrana geleceği Seni Çok Bekledim’de, Lila Gürmen (Mihre) ve İlhan Şen ile (Erol) karakterlerine hayat verecek. Seni Çok Bekledim dizisi senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek.



SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI

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Seyircinin merakla beklediği yeni dizi Seni Çok Bekledim, Skala Yapım ve Dnz Film’in ortaklaşa yapımcılığını üstleniyor. Gerçek bir hayat hikayesinin anlatılacağı dizinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz yer alıyor. Şahin Altuğ’un yönetmenliğinde çekimleri başlayan dizinin senaryo ekibinde Özcan Deniz de yer alıyor. Dizinin kadrosunda Durul Bazan, İlhan Şen, Türkü Turan, Mustafa Uğurlu, Selen Domaç, Yıldız Kültür, Ahmet Metin, Lila Gürmen, Ali İpin, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Damla Makar ve Caner Şahin gibi ünlü isimler yer alıyor.

Seni Çok Bekledim dizisine sevilen bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Durul Bazan dizide İsmet karakterini canlandıracak.

Dizinin başrol oyuncularından İrem Helvacıoğlu, bir önceki dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes rolü ile büyük beğeni toplamış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti. İrem'in dizideki partneri Özcan Deniz ise İstanbullu Gelin dizisinde yer almıştı.

Ünlü ikilinin Seni Çok Bekledim'de karakterleri ise şöyle oldu. İrem Helvacıoğlu dizide Ayliz karakterine hayat verirken Özcan Deniz, Kadir rolü ile karşımıza çıkacak.