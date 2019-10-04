61 yaşında hayata gözlerini yuman Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda tören gerçekleşti. Törende tabut başında görülen Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan, zor anlar yaşadı. Kalkan, Türk bayrağına sarılı eşinin tabutuna sarılarak “Ah bebeğim, seni böyle mi görecektim bir tanem. Beni hep mutlu ettin. Bir tek bugün üzdün” diyerek gözyaşı döktü. Kalkan’a Selçuk Yöntem destek oldu. Oyuncu için tiyatro sahnesinde geçmişten günümüze rol aldığı tiyatro ve filmlerinden oluşan kesitler barkovizyondan izletildi. Sonrasında sahneye gelen dostları anlattıkları anılarıyla hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi. Ardından Ünlüoğlu’nun naaşı Levent Camii’ne getirildi. Cami avlusunda yakınlarının desteğiyle ayakta durup, gözyaşı döken Gülenay Kalkan aynı zamanda taziyeleri kabul etti. Ünlüoğlu’nun ilk evliliğinden olan kızı Zeynep Ünlüoğlu’nu ise eşi Umut Kırca teselli etti. Üzgün olduğu için açıklama yapmayan Zeynep Ünlüoğlu tören boyunca gözyaşlarını tutamadı. Ünlüoğlu öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.