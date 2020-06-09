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  3. Şener Şen'in başı yine dertte
09 Haziran 2020 Salı 18:02 | Son Güncelleme:

Şener Şen'in başı yine dertte

Şener Şen'in başı yine dertte

İki yıl önce adına sosyal medyada sahte hesap açan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan ünlü sanatçı Şener Şen'in başı yine dertte...

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı adına açılan bir hesabı kısa sürede aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 80 bin kişi takip etmeye başladı.

ÜNLÜLER DE TAKİP EDİYOR

Bu durumu gören yakın dostu Cem Yılmaz, hemen bir uyarı mesajı paylaştı.

Yılmaz, sahte hesapları sosyal medyada ifşa edip " Şener Şen ve Ferhan Şensoy adıyla açılan ısrarla onlar adına zırvalamaya devam eden bu iki hesabı takip etmeyin. Bir Ferhan Şensoy kitabı okuyun,bir Şener Şen filmi izleyin" yazdı.

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