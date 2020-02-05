Şener Özbayraklı kaç yaşında, nereli? Şener Özbayraklı'nın nişanlısı Şilan Makal kimdir?

Şener Özbayraklı kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. Galatasaray'lı futbolcu Şener Özbayraklı ve oyuncu Şilan Makal evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan çift, mutluluk karelerini sosyal medyadan paylaştı. Haberi görenler Şener Özbayraklı ve Şilan Makal hakkında arama yapmaya başladı. İşte merak edilenler..

ŞENER ÖZBAYRAKLI KİMDİR?

tayini çıktığı için 13 yaşında Borçka Gençlerbirliğinde başlayabilmiştir. Babasının tayininin çıkması nedeniyle forma giyme şansı bulamadan Yeni Pelitlispor'a transfer olmuştur. Üç sezon boyunca orada oynadıktan sonra sırasıyla Arsinspor, Ankaraspor ve Keçiörengücü takımlarında forma giymiştir.

Keçiörengücü'ndeki performansı beğenilen Şener, sonraki sezon Buğsaşspor'a transfer olmuştur. 2010-2012 tarihleri arasında Buğsaşspor'da özellikle Türkiye kupasında sağlam performans serğileyen futbolcu, Bursasporun dikkatini çekmeyi başardı.

2012-2013 sezonunda 750 bin TL karşılığında Bursaspora transfer olmuş ve 2015 yılına kadar devamlı yükselen başarılı grafiğiyle sürekli transfer teklifleri almaya devam etmiştir.

2015 yılında Fenerbahçe, Bursaspor'a Şener'in 5 milyon TL'lik sözleşme fesih bedelini ödeyerek renklerine bağlamıştır. O dönem Fenerbahçe hem de Milli Takım formasını terleten başarılı futbolcu sağ bek mevki'nde görev aldı.

Şener Özbayraklı, şuanda Galatasaray'da oynuyor.

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Adını katıldığı moda yarışmasıyla duyuran Şilan Makal, 2013 yılında dünyaya geldi. Aslen Artvin-Borçkalı. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Oyuncu olmak için Tuğçe Yıldırım’dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alan Tuğçe Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde oynadıktan sonra Show Tv’de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Yeni Gelin dizisinin kadrosuna dahil oldu.