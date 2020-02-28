Senarist Adem Bıyık'tan 'Hakan Muhafız' çalıntı iddiası: O senaryo benim

Çağatay Ulusoy’un oynadığı ‘Hakan Muhafız’ dizisini hukuken zorlu bir süreç bekliyor. Senarist Adem Bıyık, Netflix’te 3. sezonu yayımlanacak olan ‘Hakan Muhafız’ın senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia ederek, yapım şirketi O3’e dava açtı. Bıyık, hak sahibi olduğu ‘Kerem İstanbul’un Oğlu’ projesiyle benzerlik taşıdığını iddia etti. Bıyık, İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. O3 yapım şirketi itiraz etti. Davaya ilişkin eksikliklerin tamamlanmasını isteyen mahkeme 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından dosya kapsamındaki tüm deliller doğrultusunda bilirkişi raporu hazırlanması için duruşmayı 24 Eylül’e erteledi.

Mahkemeye tüm benzerlikler karşılaştırmalı olarak sunuldu.