Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkı O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

Fox TV'nin en sevilen dizilerinden olan Sen Çal Kapımı'da rol alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in uyumu göz doldururken ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili arkadaş olduklarını söylemişti. Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkı, O Ses Türkiye Yılbaşı gecesinde ortaya çıkan detayla gözler önüne serildi.



Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel ve Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin'in o anları sosyal medyanın gündemine oturdu. O Ses Türkiye Yılbaşı gecesinin konuğu olan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, söylediği yabancı bir şarkıyla büyük alkış topladı. Hande Erçel'in 'Kerem duşta söylediği şarkıyı seçti' sözleri ise kafaları karıştırdı.

Bürsin'in şarkı söylediği anda karşısında Hande Erçel'i görünce verdiği tepki ve birbirlerine uzun süre bakması 'Aşk yaşıyorlar' şeklinde yorumlandı.